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Массовую драку с участием подростков в Ростовской области взял на контроль председатель СК

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Инцидент произошел 7 сентября в Аксае. В СМИ появились публикации о том, что в результате массовой драки с участием шести несовершеннолетних, один из подростков получил травмы.

Новости Ростовской области

Произошедшее прокомментировали в ГУ МВД России по Ростовской области:

«В ОМВД России по Аксайскому району поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из дворов на улице Строителей города Аксая. Прибывшие на место полицейские установили, что между шестью несовершеннолетними местными жителями произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. В результате конфликта один из участников получил травмы».

Отмечается, что пострадавшему на месте была оказана разовая медицинская помощь, после чего подростка отпустили. От прохождения судебно-медицинского освидетельствования его родители отказались.

Установлены двое зачинщиков конфликта, в отношении их законных представителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». С участниками событий, а также их родителями сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массовой драки с участием несовершеннолетних в Ростовской области и взял его расследование на контроль.

Ранее мы сообщали, что в Ростове 8-летний мальчик получил травмы, провалившись в коммуникационный колодец.

Фото: Следком по РО

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Таганрогская правда
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