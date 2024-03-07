Масленица: жителям Дона рассказали, как выбрать продукты для полезных блинов

Рекомендациями по выбору качественных и безопасных продуктов для приготовления главного блюда наступающей Масленицы поделились эксперты управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Традиционно Масленица считается в России одним из самых веселых праздников. В 2024 году она достаточно поздняя — пройдёт с 11 по 17 марта. Праздник приурочен к проводам зимы и встрече долгожданной весны и характеризуется, прежде всего, обильной и сытной пищей. Основным угощением и символом праздника являются блины.

Для того, чтобы блинчики были не только вкусными, но и полезными, необходимо соблюдать простые правила:

не стоит покупать продукты неизвестного происхождения в местах несанкционированной торговли;

внимательно изучите информацию на этикетке, срок годности, состав продуктов, температуру хранения;

удостоверьтесь в целостности упаковки;

при выборе муки следует отдать предпочтение расфасованной в бумажную упаковку; качественная мука должна быть без посторонних включений;

при выборе молочных продуктов следует изучить информацию на упаковке: массовую долю жира, состав, срок годности продукции и условия хранения продукта.

В натуральном продукте, указано традиционное название: масло сливочное, молоко, йогурт, творог, сметана, сыр, такие продукты в своем составе не имеют заменителей молочного жира.

Не стоит покупать молоко, творог, сыры, если они хранились без охлаждения. Не приобретайте яйца с истекшим сроком годности, а также с загрязненной скорлупой, с пороками, насечкой — такая продукция запрещена к обороту.

При выборе готовых замороженных блинов в предприятиях торговли, следует обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. замороженные блины не должны подвергаться повторному замораживанию.

Если вы решили перекусить в местах уличной торговли, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдаются ли правила гигиены продавцом.

В праздничные дни Масленицы помните о принципах рационального питания: не переедайте, — отметили в Роспотребнадзоре.

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