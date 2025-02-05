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Маршрут Ростов — Таганрог вошел в тройку самых востребованных на СКЖД

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СКЖД обнародовала рейтинг самых востребованных пригородных маршрутов по итогам 2024 года.

Новости Таганрога

Возглавил топ-5 маршрут Минеральные Воды -– Кисловодск, по которому перевезено свыше 6,1 млн пассажиров. При этом более 1 млн человек воспользовалось пригородными экспрессами «Ласточка».

Второе место — у маршрута Туапсе — Имеретинский Курорт. По нему за прошлый год отправлено около 5,5 млн пассажиров.

На третьем месте маршрут Ростов — Таганрог. Электрички перевезли по нему более 4,5 млн человек.

Четвертое и пятое места — у «Ласточек» сообщением Аэропорт Сочи — Туапсе (2,1 млн пассажиров) и Аэропорт Сочи — Сочи (1,4 млн пассажиров).

Отметим, что по итогам 2023 года маршрут пригородных поездов Ростов — Таганрог также входил в тройку лидеров на СКЖД.

Ранее мы рассказывали, что на праздники из Ростова в Таганрог будет ходить ретропоезд.

Фото из архива (Минтранс РО)

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Таганрогская правда
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