Маршрут Ростов — Таганрог вошел в тройку самых востребованных на СКЖД

СКЖД обнародовала рейтинг самых востребованных пригородных маршрутов по итогам 2024 года.

Возглавил топ-5 маршрут Минеральные Воды -– Кисловодск, по которому перевезено свыше 6,1 млн пассажиров. При этом более 1 млн человек воспользовалось пригородными экспрессами «Ласточка».

Второе место — у маршрута Туапсе — Имеретинский Курорт. По нему за прошлый год отправлено около 5,5 млн пассажиров.

На третьем месте маршрут Ростов — Таганрог. Электрички перевезли по нему более 4,5 млн человек.

Четвертое и пятое места — у «Ласточек» сообщением Аэропорт Сочи — Туапсе (2,1 млн пассажиров) и Аэропорт Сочи — Сочи (1,4 млн пассажиров).

Отметим, что по итогам 2023 года маршрут пригородных поездов Ростов — Таганрог также входил в тройку лидеров на СКЖД.

Ранее мы рассказывали, что на праздники из Ростова в Таганрог будет ходить ретропоезд.

Фото из архива (Минтранс РО)