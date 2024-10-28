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Магнитные бури в Ростовской продержатся до середины 29 октября

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Пик геомагнитного возмущения жители Дона испытали днем 28 октября. На территории региона действовали магнитные бури уровня G2.

#Погода

К концу сегодняшних суток бури немного утихнут, в течение ночи и утром 29 октября будут держаться на уровне G1. До 12 часов вторника магнитосфера останется возмущенной, а во второй половине дня — успокоится, следует из прогноза Лаборатории Солнечной астрономии РАН.

Магнитная буря уровня G1 считается слабой, однако метеозависимые люди могут в период ее действия чувствовать недомогание.

Потому медики советуют в это время внимательно следить за состоянием своего здоровья. Рекомендуется отказаться от серьезных физических нагрузок, соблюдать диету и усиленный питьевой режим, больше отдыхать.  

Напомним, в ночь на 11 октября во время магнитной бури уровня G4 жители Таганрога наблюдали полярное сияние.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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