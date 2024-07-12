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Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область в ночь с 13 на 14 июля

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К аномально жаркой погоде в Ростовской области добавится магнитная буря.

Новости Ростовской области

Пик магнитной бури придется на промежуток времени с 00.00 13 июля до 06.00 14 июля, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Уровень магнитной бури ожидается незначительным — G1.

В ночь на 14 июля магнитное поле будет оставаться слабовозмущенным, а к утру магнитосфера вернется в норму. Вероятность магнитной бури, по данным, астрономов, 10%, сильного магнитного шторма — 1%.

Медики советуют в дни магнитных бурь быть предельно внимательными к своему здоровью, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. Рекомендуется отказаться от дальних поездок и вредных привычек, больше пить, гулять на свежем воздухе, придерживаться щадящей диеты.

Напомним, вечером, 10 мая 2024 года в результате сильнейшей магнитной бури жители Ростовской области наблюдали уникальное природное явление — полярное сияние.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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