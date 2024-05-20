Магнитная буря накроет Ростовскую область 20 мая

Пик магнитной бури в Ростовской области придется на вечер 20 мая, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Уровень магнитной бури ожидается незначительным – G1.

В ночь на 21 мая магнитное поле будет оставаться слабовозмущенным, а к утру магнитосфера вернется в норму. Вероятность магнитной бури, по данным, астрономов, 35%, сильного магнитного шторма – 15%.

Медики советуют в дни магнитных бурь быть предельно внимательными к своему здоровью, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. Рекомендуется отказаться от дальних поездок и вредных привычек, больше пить, гулять на свежем воздухе, придерживаться щадящей диеты.

Напомним, вечером, 10 мая 2024 года в результате сильнейшей магнитной бури жители Ростовской области наблюдали уникальное природное явление – полярное сияние.

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