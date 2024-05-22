Лучшим объектом фаст-фуда в России стал донской фудмолл «Мануфактура»

На конкурсе «Торговля России» в своей номинации ростовский фудмолл признан единственным победителем. А Ростов-на-Дону по итогам конкурса назвали «Лучшим торговым городом».

В этом году конкурс «Торговля России», который проводит Минпромторг РФ, состоялся в седьмой раз. Экспертное жюри рассмотрело 2300 заявок на участие, что почти вдвое больше чем в 2023 году, сообщается на портале донского правительства.

В номинации «Лучший торговый город» победителем был признан город Ростов-на-Дону, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин. — Это высокая оценка на федеральном уровне, которая подтверждает, что донская столица не только имеет яркую историю и самобытные традиции купеческого города, но и сегодня остается динамично развивающимся и перспективным в сфере торговли городом.

Фудмолл «Мануфактура» (ООО «ПАРИТЕТ») стал единственным победителем в номинации «Лучший объект фаст-фуда». На площадке фудмолла располагается 21 гастро-корнер с кухней со всего света. Также здесь проводятся гастромастер-классы, стендап-шоу, литературные и спикерские вечера, live-концерты.

Церемония награждения победителей конкурса «Торговля России» состоится 29 мая в рамках 10-го Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».

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