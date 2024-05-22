Главная » #В стране

Лучшим объектом фаст-фуда в России стал донской фудмолл «Мануфактура»

На чтение 2 мин Просмотров 21 Опубликовано

На конкурсе «Торговля России» в своей номинации ростовский фудмолл признан единственным победителем. А Ростов-на-Дону по итогам конкурса назвали «Лучшим торговым городом».

#В стране

В этом году конкурс «Торговля России», который проводит Минпромторг РФ, состоялся в седьмой раз. Экспертное жюри рассмотрело 2300 заявок на участие, что почти вдвое больше чем в 2023 году, сообщается на портале донского правительства.

В номинации «Лучший торговый город» победителем был признан город Ростов-на-Дону, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин. — Это высокая оценка на федеральном уровне, которая подтверждает, что донская столица не только имеет яркую историю и самобытные традиции купеческого города, но и сегодня остается динамично развивающимся и перспективным в сфере торговли городом.

Фудмолл «Мануфактура» (ООО «ПАРИТЕТ») стал единственным победителем в номинации «Лучший объект фаст-фуда». На площадке фудмолла располагается 21 гастро-корнер с кухней со всего света. Также здесь проводятся гастромастер-классы, стендап-шоу, литературные и спикерские вечера, live-концерты.

Церемония награждения победителей конкурса «Торговля России» состоится 29 мая в рамках 10-го Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».

Ранее мы сообщали, что таганрогское «Зонтичное утро» претендует на победу в туристической премии «Маршрут построен».

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Всероссийский конкурс Ростов Ростовская область торговля
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru