Таганрогское «Зонтичное утро» претендует на победу в туристической премии «Маршрут построен»

Голосование продлится до 7 июня.

В Ростовской области началось голосование в рамках премии в области развития внутреннего туризма «Маршрут построен», организованной медиагруппой «Комсомольская правда». Об этом сообщает министерство культуры региона.

На звание победителя претендуют три ярких мероприятия Ростовской области. Кроме таганрогского фестиваля «Зонтичное утро» это этнокультурный праздник «Загадки древнего Паниардиса» (г. Азов, Азовский музей-заповедник), гастрономический фестиваль «Донская уха» (г. Старочеркасск).

В 2023 году победу в конкурсе одержал военно-исторический фестиваль Азовского музея-заповедника «Осада Азова» — единственный проект донского региона, занявший первое место премии «Маршрут построен» в номинации «Событие года».

Таганрогский фестиваль «Зонтичное утро», посвящённый уроженке города Фаине Раневской, стал для города одной из визитных карточек с 2008 года.

Проголосовать за проект в рамках туристической премии «Маршрут построен» можно по ссылке. Голосовать можно ежедневно (не более одного раза в сутки) до 7 июня. Регистрация не требуется.

Фото: министерство культуры РО