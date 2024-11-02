Лучшие муниципальные практики обсудили на заседании «круглого стола»

Председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин принял участие в заседании «круглого стола» на тему: «О лучших муниципальных практиках в Ростовской области, развитии территориального общественного самоуправления и опыте реализации инициативных проектов в муниципальных образованиях».

«Круглый стол» был организован на площадке Законодательного Собрания Ростовской области по инициативе комитета донского парламента по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству и межпарламентскому сотрудничеству.

Как отметил председатель комитета Владимир Влазнев, задачей муниципалитетов является активное вовлечение жителей городов и районов в общественное самоуправление. Благодаря такой вовлечённости осуществляются различные национальные проекты и губернаторская программа инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!». Это позволяет финансово поддержать деятельность граждан и бизнеса в решении местных вопросов.

«Хороший опыт подобной инициативной работы накоплен у нас в Таганроге, – считает Роман Корякин. – Во взаимодействии общественности, активистов на местах, депутатов городской Думы, администрации города, городских предприятий и предпринимателей уже реализованы десятки нужных и полезных людям инициативных проектов с привлечением средств областного бюджета. Среди них – обновление спортивных площадок, благоустройство общественных пространств и другие. Обязательно будем продолжать и расширять эту практику.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге благоустроили площадку на улице Кленовой.

Источник dumataganroga.ru

Фото Анатолия Карбинова