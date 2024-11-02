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В Таганроге благоустроили площадку на улице Кленовой

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В Таганроге в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе» благоустроенное общественное пространство появилось на улице Кленовой, 19.

Благоустройство

Как сообщили в городской администрации, здесь была оборудована площадка с зеленым резиновым покрытием площадью 452,5 квадратных метров, заасфальтирована дорожка протяженностью 60 метров. Также появились две скамейки и четыре урны.

Кроме того, за средства муниципального бюджета рядом с жилыми домами теперь установлена детская площадка.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отремонтируют электроопору на улице 3-й Новоселовской.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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