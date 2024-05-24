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Лишение свободы до пяти лет: в Ростовской области задержали браконьеров в акватории реки Цимла

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У нарушителей изъято более 180 особей различных рыб. Ущерб составил порядка 200 тысяч рублей. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Новости Ростовской области

Браконьеров задержали в рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2024» сотрудники линейного пункта полиции в порту Волгодонск совместно с коллегами из регионального УФСБ по Ростовской области и Росрыболовства.

В акватории Цимлянского водохранилища, в рамках оперативно-розыскных мероприятий, обнаружены и задержаны двое жителей села Кагальник Азовского района Ростовской области, 51 и 52 лет, подозреваемые в незаконной добыче водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

У полицейских имелись сведения о том, что мужчины при помощи сетей вылавливают рыбу на её миграционном пути к месту нереста. В ходе осмотра используемой подельниками для незаконной рыбалки лодки, эти данные подтвердились.

У нарушителей изъято 180 особей рыб различных видов: сазан, лещ, карась, плотва, окунь. Сумма причинённого браконьерами ущерба составила более 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции также изъяли у подозреваемых 12 рыболовных сетей общей длиной более 700 метров, которые являются запрещёнными орудиями лова.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части статьи, предполагает лишение свободы на срок до пяти лет, — уточняется в сообщении.

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Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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