Летнюю погоду обещают синоптики жителям Дона в апреле

Среднесуточная температура будет держаться на уровне +19°…+24°. Самой жаркой — с температурой до +26° — станет первая неделя апреля, а к середине месяца возможны незначительные заморозки.

Первая декада апреля, по прогнозам метеорологов, на Дону будет очень теплой и ясной, практически без осадков, но возможны грозы.

С 12-14 апреля похолодает до +14°…+18° по югу региона, до +10°…+12° — по северу, в ночное время не исключены заморозки на почве.

Вторая половина месяца снова порадует по-летнему жаркой погодой, умеренным ветром и незначительными осадками.

Ранее мы сообщали, что в начале апреля Ростовскую область накроет волна магнитных бурь.

Фото Сергея Плишенко