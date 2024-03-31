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Летнюю погоду обещают синоптики жителям Дона в апреле

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Среднесуточная температура будет держаться на уровне +19°…+24°. Самой жаркой — с температурой до +26° — станет первая неделя апреля, а к середине месяца возможны незначительные заморозки.

#Погода

Первая декада апреля, по прогнозам метеорологов, на Дону будет очень теплой и ясной, практически без осадков, но возможны грозы.

С 12-14 апреля похолодает до +14°…+18° по югу региона, до +10°…+12° — по северу, в ночное время не исключены заморозки на почве.

Вторая половина месяца снова порадует по-летнему жаркой погодой, умеренным ветром и незначительными осадками.

Ранее мы сообщали, что в начале апреля Ростовскую область накроет волна магнитных бурь.

Фото Сергея Плишенко

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новости погода на Дону Ростовская область
Таганрогская правда
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