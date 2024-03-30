В течение недели Ростовскую область накроет волна магнитных бурь

Магнитное поле на территории Ростовской области будет возмущенным с 31 марта по 5 апреля, сообщают метеорологи.

Мощные магнитные бури прогнозируются из-за сильных вспышек на Солнце. Пик придется на утро 31 марта, продлится до 12 часов.

3 апреля ожидается буря четвертого уровня, которую могут ощущать метеозависимые люди. К 5 апреля магнитное поле должно успокоиться.

Медики отмечают, что в дни магнитных бурь некоторые люди могут чувствовать недомогание – головную боль, усталость, рассеянность, резкие изменения настроения, учащенное сердцебиение. Как правило, в это время увеличивается число обращений за медицинской помощью, особенно среди тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

И хотя такого диагноза, как «метеозависимость», в медицине нет, врачи советуют при подобных симптомах пройти обследование, а в период магнитных бурь соблюдать ряд рекомендаций. В их числе – снижение физической нагрузки, прогулки на свежем воздухе, усиленный питьевой режим, облегченное питание.

Напомним, 5 ноября 2023 года в результате сильной вспышки на Солнце жители Ростовской области и юга России наблюдали полярное сияние. Тогда уровень бури был G3.

Изображение от benzoix на Freepik