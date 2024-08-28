Главная » Новости Ростовской области

Лесной пожар на севере Ростовской области тушат с помощью авиации

На чтение 1 мин Просмотров 308 Опубликовано

На месте ЧП в Миллеровском районе Ростовской области работали более ста сотрудников МЧС. Ландшафтный пожар, возникший днем 28 августа и угрожавший хутору Новониколаевка, удалось локализовать в 18.30.

Новости Ростовской области

Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по лесу. К 16 часам площадь возгорания составляла 50 гектаров.

К тушению крупного лесного пожара привлекли авиацию. Вертолет Ми-26 МЧС России с водосливным устройством сбросил на очаг возгорания 105 тонн воды. Огнеборцам удалось спасти населенный пункт от распространения огня.

«На данный момент угрозы жилым домам нет. Пожар локализован на площади 24 га. На месте работают 50 пожарных и 20 единиц техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Всего на тушении ландшафтного пожара было задействовано 109 человек и 32 единицы техники.

Напомним, еще один природный пожар произошел 28 августа в Аксайском районе, неподалеку от станицы Ольгинской. В 18.09 он был локализован.

Фото и видео ГУ МЧС России по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МЧС пожар пожарные пожароопасность
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru