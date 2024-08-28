Лесной пожар на севере Ростовской области тушат с помощью авиации

На месте ЧП в Миллеровском районе Ростовской области работали более ста сотрудников МЧС. Ландшафтный пожар, возникший днем 28 августа и угрожавший хутору Новониколаевка, удалось локализовать в 18.30.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по лесу. К 16 часам площадь возгорания составляла 50 гектаров.

К тушению крупного лесного пожара привлекли авиацию. Вертолет Ми-26 МЧС России с водосливным устройством сбросил на очаг возгорания 105 тонн воды. Огнеборцам удалось спасти населенный пункт от распространения огня.

«На данный момент угрозы жилым домам нет. Пожар локализован на площади 24 га. На месте работают 50 пожарных и 20 единиц техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Всего на тушении ландшафтного пожара было задействовано 109 человек и 32 единицы техники.

Напомним, еще один природный пожар произошел 28 августа в Аксайском районе, неподалеку от станицы Ольгинской. В 18.09 он был локализован.

Фото и видео ГУ МЧС России по РО