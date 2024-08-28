Крупный ландшафтный пожар тушат под Ростовом

В Аксайском районе Ростовской области 28 августа произошло возгорание сухого камыша и травы на территории 1000 кв. метров.
Очаг ландшафтного пожара расположен вдоль трассы, неподалеку от станицы Ольгинской. Из-за порывов ветра площадь возгорания быстро увеличилась.
«На месте ЧП работают 20 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. Угроза населенным пунктам отсутствует. Причина пожара уточняется», — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
UPD. В 18.09, по данным ГУ МЧС России по Ростовской области, пожар был локализован на площади 1000 кв. метров.
Отметим, что на 28 и 29 августа в Ростовской области штормовое предупреждение о чрезвычайной (5 класс) пожароопасности объявлено в 42 районах, в том числе в Приазовье и Ростове-на-Дону.
Спасатели настоятельно рекомендуют:
- воздержаться от разведения костров;
- быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнём;
- не бросать в лесу горящие спички и окурки;
- не выжигать сухую траву и камыш.
При необходимости обращайтесь по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».
Ранее мы рассказывали, что 28 августа в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА горит топливный склад.
Фото и видео: ГУ МЧС России по Ростовской области.