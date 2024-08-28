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Крупный ландшафтный пожар тушат под Ростовом

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В Аксайском районе Ростовской области 28 августа произошло возгорание сухого камыша и травы на территории 1000 кв. метров.

Новости Ростовской области

Очаг ландшафтного пожара расположен вдоль трассы, неподалеку от станицы Ольгинской. Из-за порывов ветра площадь возгорания быстро увеличилась.

«На месте ЧП работают 20 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. Угроза населенным пунктам отсутствует. Причина пожара уточняется», — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

UPD. В 18.09, по данным ГУ МЧС России по Ростовской области, пожар был локализован на площади 1000 кв. метров.

Отметим, что на 28 и 29 августа в Ростовской области штормовое предупреждение о чрезвычайной (5 класс) пожароопасности объявлено в 42 районах, в том числе в Приазовье и Ростове-на-Дону.

Спасатели настоятельно рекомендуют:

  • воздержаться от разведения костров;
  • быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнём;
  • не бросать в лесу горящие спички и окурки;
  • не выжигать сухую траву и камыш.

При необходимости обращайтесь по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

Ранее мы рассказывали, что 28 августа в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА горит топливный склад.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Ростовской области.

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Таганрогская правда
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