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Ландшафтный пожар в Тарасовском районе ликвидирован на площади 169 га

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Сегодня, 1 июня, в 10 утра крупный ландшафтный пожар в Тарасовском районе Ростовской области полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 169 га.

Новости Ростовской области

Напомним, в Тарасовском районе вчера, 31 мая, загорелся лес. Предварительная причина ЧП — удар молнии. С первоначальных 30 га к утру субботы огонь распространился на 169 га.

Рано утром 1 июня на место пожара прибыла аэромобильная группировка спасателей ГУ МЧС России по Ростовской области. Работали 100 человек и 26 единиц техники, которые сразу же приступили к ликвидации возгорания на наиболее сложных участках. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений МЧС России и всех привлечённых сил и средств пожар в Тарасовском лесничестве удалось ликвидировать на площади 169 га, — сообщает пресс-служба областного чрезвычайного ведомства.

Вертолетом Южного авиационного-спасательного центра МЧС России Ми-8 совершено 9 сбросов общим объёмом более 30 тонн воды. Всего в ликвидации лесного пожара было задействовано более 200 человек и 70 единиц техники.

Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет.

Фото и видео ГУ МЧС России по РО

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МЧС пожар пожарные противопожарный режим Ростовская область спасатели
Таганрогская правда
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