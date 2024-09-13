Ландшафтный пожар под Ростовом тушили при помощи авиации

Напомним, 13 сентября утром на 7-м км федеральной автодороги А-135 — южный подъезд к Ростову — после удара молнии загорелся камыш.

Огонь распространился на площади 5000 кв. метров — горели два участка площадью 2000 кв. метров и 3000 кв. метров. Сложность в тушении составляли отсутствие подъездов к очагу пожара и сильный ветер.

На месте ЧП работали 87 пожарных, привлекались 34 единицы техники, пожарный поезд и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

В 11.45 возгорание было локализовано. Полностью потушить его удалось только спустя почти 7 часов.

«В 18.18 13 сентября пожар ликвидирован. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет», — сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

За время тушения вертолетом Ми-8 МЧС России на очаг пожара было сброшено 120 тонн воды.

Отметим, что в Ростовской области сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожароопасность. На 14 сентября штормовое предупреждение об этом действует на территории 20 районов региона, в том числе в Приазовье.

Фото и видео ГУ МЧС России по РО