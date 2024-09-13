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Под Ростовом после удара молнии загорелся камыш на площади 5 тыс. кв. метров

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В тушении принимали участие пожарный поезд и вертолёт.

Новости Ростовской области

На 7-м км федеральной автодороги А-135 южного подъезда к Ростову в результате удара молнии загорелся камыш. Как сообщили в ГУ МЧС региона, огнем охвачены два  участка площадью 2000 кв. м и 3000 кв. м. Угрозы населенным пунктам нет.

К месту пожара направлен пожарный поезд и вертолет МЧС Ми-8 с водосливным устройством.
Всего в ликвидации пожара задействованы 87 человек и 34 единицы спецтехники.

В 11.45 пожар локализован, сообщили в МЧС.

Фото: скрин видео МЧС по РО

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Таганрогская правда
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