Культурный код Таганрога: музей «Домик Чехова» отметил столетие

Сто лет исполнилось музею «Домик Чехова». Отмечая свой день рождения, музей держит связь времен в многочисленных книгах отзывов посетителей. В его честь прошла торжественная встреча «Душа моя просится вширь и ввысь…» в Литературном музее А.П. Чехова.

В рекреации Литературного музея гостей встречала выставка из фондов Таганрогского музея-заповедника с говорящим названием «Домик Чехова» — наш культурный код».

Как всё начиналось

Во все времена его существования в Домике Чехова работали и работают неравнодушные сотрудники, хранители истории, увлеченные чеховеды. Музей, как и сам город, переживал разные времена, но в нем хранится добрая память, нехитрый уют бытового уклада небогатого таганрогского купечества ХIХ века. Беленые стены и печь, кружевные скатерти, медная и деревянная кухонная утварь, простая мебель из темного дерева, круглый стол для семейных чаепитий, икона и лампадка перед ней, церковная книга с жизнеописаниями святых.

Этот маленький домик семья Чеховых арендовала у купца Александра Гнутова с конца 1859 по март 1961 года. Здесь 17 (29) января 1860 года появился на свет младенец, которого нарекли Антоном. В семье уже росли двое детей — Александр и Николай. Чеховы прожили в этом домике практически вплоть до рождения четвертого сына Ивана в апреле 1861 года.

К пятидесятилетию со дня рождения Чехова, в 1910 году, по инициативе педагога, литератора, критика и общественного деятеля Евгения Гаршина, брата известного писателя, на стене дома появилась мемориальная доска. Евгений Гаршин инициировал создание во флигеле постоянного музея великого писателя — отправил ходатайство на имя главы города. Решение о покупке дома власти приняли в 1916 году, но, числясь на балансе в качестве будущего музея, дом сдавался для проживания частных лиц еще 4 года.

В 1921 году над флигелем на общественных началах взяли шефство таганрогские учителя Елена Кузьменко и Фёдор Губа. Знакомые с семьёй Чехова таганрожцы передали в собрание чудом сохранившийся гимназический табель с отметками Чехова, его сочинения, картину, написанную братом Николаем.

В 1926 году возле дома зацвели саженцы вишнёвых деревьев, высаженные на деньги горсовета. Тогда же открылась первая музейная экспозиция, иллюстрирующая таганрогский период жизни Антона Павловича. Губа и Кузьменко совмещали обязанности экскурсоводов и смотрителей музея.

Сегодня в экспозиции Домика Чехова есть предметы из первых и последних лет жизни писателя, например стеклянная кружка и графин из Ялты, где Антон Павлович жил перед тем, как его не стало.

Наш культурный код

«Хорошие музеи создаются не годами, а веками», — писал Антон Павлович Чехов. И этому музею как раз век. Век искреннего восхищения посетителей, запечатленного в книгах отзывов; век людей, удивляющихся причастностью простых вещей к мировому классику; вдохновленных творчеством писателя и рассказами экскурсоводов.

На выставке в Литературном музее можно увидеть уникальные книги отзывов, например, с надписью от Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой.

«Я бы очень хотела жить в этом домике» — выведено рукой Марии Павловны Чеховой на первой странице книги отзывов в 1935 году. Несколько художественных картин разного времени с изображениями домика представлены в экспозиции, например, 1944, 1948 годов. И, всматриваясь в детали, мы видим перемены к лучшему в облике домика в невозможно тяжёлое послевоенное время. С картинами перекликаются отзывы в книгах. В 1944 году написано рукой красноармейца: «Город только что освобожден, совсем недавно, а мы уже пришли в музей Чехова!».

На эти детали указала, представляя выставку гостям вечера, заведующая музеем «Домик Чехова» Ольга Нестеренко. Встреча получила душевное продолжение в актовом зале. Здесь тоже рассказывали о музее, об отзывах не только на страницах книг, но и в сети Интернет, о замечательных хранителях чеховской памяти, которые работали в музее в разные десятилетия.

Вечер вела Ольга Нестеренко вместе с сыном, Павлом Нестеренко, артистом муниципального камерного хора «Лик». Классические произведения, в том числе и те, которые любил Чехов, исполняли студенты Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Иван Корочкин (фортепиано) и Тимур Сетраков (баян).

Зачитывали отзывы известных актеров и восхищенных посетителей. Демонстрировали фрагменты телевизионных программ, посвящённых Домику Чехова, звучали слова исторической переписки и произведений писателя.

Из книги отзывов музея «Домик Чехова»

«Очень-очень трогательны все следы любовного ухода за домиком колыбельки Антона Павловича! Незабываемее дворцов–музеев!». Актер Вениамин Смехов, 2016 год.

«Невольно охватывает тебя какое-то святое чувство о котором и писать-то… стыдно что ли… Ваш О. Басилашвили», 2008 год.

«Спасибо, что он есть и его сохранили!». «Очень тепло и душевно» — отзывы, оставленные на Яндекс Картах, 2025 год.

«Мы очень взволнованы, и много лет мечтали увидеть своими глазами этот святой дом… Чехов наш друг и учитель жизни». Анхель Гутьеррес, испанский режиссер, создатель Камерного театра имени А.П. Чехова в Мадриде.

Именем Чехова…

Таганрожцы об Антоне Павловиче Чехове помнят во все времена. Театр, библиотека, гимназия, институт носят имя писателя.

Это подчеркнула первый заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева, добавив что музей «Домик Чехова», помимо всего, замечательная визитная карточка Таганрога.

«Антон Павлович — не только великий гражданин, он великий созидатель. Куда бы не приезжал, строил школы, открывал больницы, совершенно бескорыстно помогал огромному количеству людей. Любил высаживать сады… В этом человеке бушевала бездна созидательной энергии, что остается для нас великим уроком», — заметила Ирина Голубева.

Заместитель председателя Городской Думы Таганрога Валерий Селиванов, поздравляя сотрудников музея, рассказал о том, как сложно сопоставить масштаб маленького флигеля, в котором родился писатель, с безграничной глубиной произведений Чехова.

С приветственным словом к гостям вечера от имени министра культуры Ростовской области Анны Дмитриевой обратилась специалист-эксперт министерства Елена Шевченко.

«Сотрудники Таганрогского музея-заповедника творят историю сегодня, сейчас, и в непростое время защищают наше культурное достояние. На высоком профессиональном уровне сохраняют наследие писателя, несут в общество свет, добро, память о тех людях, которые жили и творили в этом городе, и действительно формируют наш культурный код, — подчеркнула Елена Шевченко.

Участников встречи также приветствовал настоятель храма Святого Преподобного Сергия Радонежского протоиерей Алексей Клименко. Со столетием Домика Чехова по видеосвязи таганрожцев тепло поздравили сотрудники Ялтинского мемориального музея-заповедника А.П. Чехова.

Вспоминая добрые эпизоды сотрудничества, директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко лично поблагодарила тех, кто в разные годы работал в музее: Нину Серебряную, Ирину Семёнову, Зою Высоцкую, Ольгу Шипулину, Галину Скороход. Отметила она и замечательную работу заведующей Домиком Чехова сегодня Ольги Нестеренко.

«Равнодушные люди в музей трудиться не приходят, влюбляются в эту работу в первые же дни. Здесь нельзя не любить своё дело, — к этому обязывает гений Антона Павловича. И мы делаем всё, чтобы соответствовать этой высоте, этому великому имени», — акцентировала Елизавета Васильевна.

В завершение торжественного вечера его ведущие рассказали об акции #Про100Домик и вручили всем гостям сувениры — юбилейные открытки.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора и Таганрогского музея-заповедника