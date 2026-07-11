Вековая история: музей «Домик Чехова» в Таганроге сохранил подлинные реликвии семьи писателя

Мемориальный музей «Домик Чехова» в Таганроге в эти дни отмечает 100 лет со дня основания. Мероприятия к юбилейной дате будут проходить до 18 июля в рамках Чеховской декады, приуроченной к 122-й годовщине памяти Антона Павловича Чехова.

Основные события запланированы на 15 июля — День памяти знаменитого земляка, информирует официальный портал донского правительства.

В этот день в Таганроге стартует первый этап третьей городской олимпиады «Мой Чехов», итоги которой подведут 29 января 2027 года, в день рождения писателя. В библиотеке имени А.П. Чехова откроется фотовыставка «Чехов объединяет континенты», а во Дворце молодежи пройдет литературная игра «Чеховские строки».

В 11 часов в «Домике Чехова» состоится театрализованная экскурсия «Хорошие музеи составляются…веками…», в 16 часов в Литературном музее А.П. Чехова — литературно-музыкальная композиция «Душа моя просится вширь и ввысь…».

Сегодня «Домик Чехова» имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и остается важнейшей точкой на литературной карте России.

Для справки

Старейший в России мемориальный музей, посвященный Антону Павловичу Чехову, «Домик Чехова», был открыт в 1926 году и расположен в небольшом флигеле на территории бывшего домовладения купца А.Д. Гнутова на улице Чехова (ранее носившей названия Купеческая, Полицейская и Александровская).

Сама постройка датируется 1850-ми годами. В тот период на этом месте стояли три флигеля, каретный сарай и хозяйственные строения. С конца 1859 года по март 1861 года здесь жил купец третьей гильдии Павел Егорович Чехов с семьей. Именно в этом доме 29 января 1860 года родился его третий сын — будущий великий писатель Антон Павлович Чехов.

Сам Антон Павлович в письме к Павлу Федоровичу Иорданову так описывал место своего рождения: «Родился я в доме Болотова (как говорит моя мать) или Гнутова, около Третьякова В.Н., на Полицейской улице в маленьком флигеле во дворе».

В 1910 году, к пятидесятилетию писателя, на стене дома установили мемориальную доску — это стало возможным благодаря усилиям Чеховского кружка, созданного в Таганроге в 1905 году по инициативе В. Гаршина. В 1916 году городская управа по предложению того же кружка выкупила у госпожи Коваленковой дворовое место по улице Чехова, 69, чтобы сохранить домик в неприкосновенности.

В декабре 1920 года здание освободили от квартирантов, в 1921 году провели ремонт, а в 1926 году здесь открылась первая экспозиция, посвященная жизни Чехова и его приездам в родной город. С тех пор «Домик Чехова» стал всемирно известным памятником отечественной культуры.

В доме три небольшие комнаты, кухня, маленький коридор и холодные сени. Общая площадь здания составляет 30,5 квадратных метра. В экспозиции представлены фотографии старшего поколения семьи Чеховых, купеческие документы Павла Егоровича Чехова, семейные реликвии и предметы быта середины XIX века.

«Домик Чехова» входит в состав Таганрогского музея-заповедника.

Фото Таганрогского музея-заповедника