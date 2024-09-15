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Крупный ландшафтный пожар под Ростовом тушили всю ночь

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Крупный ландшафтный пожар в хуторе Александровка Аксайского района Ростовской области начался вечером 14 сентября.

Новости Ростовской области

Возгорание камыша зафиксировали в 20.59. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. На месте ЧП работали 16 сотрудников МЧС, привлекалось 4 единицы техники.

«В 4 утра 15 сентября пожар на площади 1000 кв. метров ликвидирован. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Причина возгорания устанавливается», — сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

В ведомстве отметили, что 15 сентября в Аксайском районе произошло еще два природных пожара — они локализованы на площади 1000 кв. метров и 100 кв. метров.

15 и 16 сентября чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохранится в 20 районах Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что 13 сентября ландшафтный пожар под Ростовом тушили с помощью авиации.

Фото из архива ГУ МЧС России по РО

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МЧС пожар пожарные пожароопасность природный пожар
Таганрогская правда
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