Крупный ландшафтный пожар под Ростовом тушили всю ночь

Крупный ландшафтный пожар в хуторе Александровка Аксайского района Ростовской области начался вечером 14 сентября.

Возгорание камыша зафиксировали в 20.59. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. На месте ЧП работали 16 сотрудников МЧС, привлекалось 4 единицы техники.

«В 4 утра 15 сентября пожар на площади 1000 кв. метров ликвидирован. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Причина возгорания устанавливается», — сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

В ведомстве отметили, что 15 сентября в Аксайском районе произошло еще два природных пожара — они локализованы на площади 1000 кв. метров и 100 кв. метров.

15 и 16 сентября чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохранится в 20 районах Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что 13 сентября ландшафтный пожар под Ростовом тушили с помощью авиации.

Фото из архива ГУ МЧС России по РО