«Красный котельщик» приумножает семейные ценности

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) разместил на городских билбордах фотографии семей котлостроителей. Социальный проект направлен на преумножение семейных ценностей, укрепление трудовых династий завода, популяризацию профессий и признание сотрудников, которые многие годы трудятся на ТКЗ.

«Украшать улицы Таганрога фотографиями своих сотрудников – добрая традиция «Красного котельщика». Вот уже какой год с приходом осени с городских билбордов на нас смотрят улыбающиеся лица котлостроителей, – отмечает руководитель пресс-службы ТКЗ Анна Топчиева. – В этом году лавры – у семей котлостроителей. Тех, в которых мама и папа прочно связали свою судьбу с заводом. На снимках вместе со взрослыми – юные котлостроители. Уверены, в семьях, где ценят свою работу, дорожат каждым мгновением, связанным с ТКЗ, дети, словно лакмусовая бумажка, впитывают любовь к предприятию. Кстати, многие из них уже твердо уверены, что в будущем придут к нам работать».

«Красный котельщик» гордится своими специалистами, регулярно рассказывая о них на страницах ведущих изданий и интернет-ресурсов, выпуская ролики и новостные сюжеты. В этой информационной кампании акцент решено сделать на семьях котлостроителей. И это не случайно. 2024 год в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен в России Годом семьи. Не случайно выбрано и время информационной кампании. Сентябрь – месяц, когда завод празднует свой день рождения и профессиональный праздник коллектива. История каждой пятой семьи Таганрога так или иначе связана с ТКЗ.

Всеволод Федоров, электросварщик цеха корпусного оборудования ТКЗ:

– «Красный котельщик» – предприятие, которое выбирают наши дети. С малых лет мой сын видел, как я дорожу заводом, своей профессией и решил стать сварщиком – пойти по моим стопам. Профильное образование он получил в колледже, первый опыт работы – под моим руководством в цехе.

Денис Суворин, главный специалист-теплотехник дирекции по эксплуатации и ремонту ТКЗ:

– «Красный котельщик» я выбрал однажды и на всю жизнь. Наше предприятие придерживается крепких устоев, которые мне очень близки. Здесь поддерживают сотрудников, уделяют внимание семьям с детьми, разделяют с работниками корпоративные и личные ценности. И такое трепетное отношение завода чувствуем не только мы с женой, которая также трудится на ТКЗ, но и наши дети, их у нас – трое.

Светлана Симачкова, инженер-конструктор конструкторского бюро ТКЗ:

– Завод, по сути – вся наша жизнь. На двоих с мужем мы трудимся здесь уже 23 года. И это годы интересных встреч, ярких впечатлений, приятных воспоминаний, светлых надежд. О своем коллективе «Красный котельщик» умеет по-настоящему заботиться, возможно именно поэтому здесь такое количество трудовых династий. С юных лет дети котлостроителей проникаются атмосферой ТКЗ, вполне закономерно, что, став взрослыми, они делают выбор в пользу завода.

Актуальные вакансии «Красного котельщика» размещены на официальном сайте предприятия tkz.su в разделе Вакансии.