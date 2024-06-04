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Компанию из Таганрога оштрафуют за ввоз украинских ручных сеялок

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Сотрудники Южной электронной таможни возбудили дело об административном правонарушении в отношении предприятия из Таганрога, которое пыталось ввезти в Россию подпадающие под санкции ручные сеялки, произведенные на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Новости Таганрога

Сеялки прибыли из Республики Молдова. Товар был задекларирован таганрогской организацией в целях дальнейшей реализации на внутреннем рынке России. Однако таможенная экспертиза показала, что участник ВЭД в отношении 1200 ручных сеялок весом 9,5 тонн заявил недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС. После смены кода было доказано, что ввозимые ручные сеялки попадают под действие постановления Правительства РФ и введенный запрет на ввоз в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения которых является Украина.

В отношении участника ВЭД возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ. Проводится расследование. Нарушителю грозит штраф от 50 до 300 тысяч рублей и конфискация товара. Сейчас на груз наложен арест.

Фото Южного таможенного управления

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