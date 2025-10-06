Команды ЮФУ стали победителями Всероссийских соревнований «Аэробот-2025»

В ЮФУ прошли Всероссийские соревнования в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными летательными аппаратами «Аэробот».

Бронза в общем зачёте досталась представителям Казани, серебро и золото – коллективам из Южного федерального университета.

На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Ромашка» (п. Золотая Коса) прошли шестые Всероссийские соревнования на лучшее решение в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными летательными аппаратами «Аэробот». Организатором выступил Научно-исследовательский институт робототехники и процессов управления ЮФУ, поддержку проекту оказали Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Фонд перспективных исследований и «Университет 2035».

Основные цели соревнований – совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности РФ; расширение способов научного взаимодействия и обмена информацией между коллективами, специализирующимися на беспилотных летательных аппаратах; создание условий для демонстрации имеющих высокий потенциал внедрения инновационных разработок и проектов по приоритетным направлениям развития науки и техники.

«Для ЮФУ тема беспилотия – одна из научных и технологических ставок. «Аэробот» – те соревнования, которые имеют много контекстов. Я уверен, что здесь у молодых инженеров возникает осознание того, что они работают в большом, значимом направлении. Существуют команды, которые уже многого достигли, однако параллельно со здоровой конкуренцией ты можешь задавать им вопросы, учиться у лучших. Мы хотим, чтобы на площадке ЮФУ собирались те люди, которые неравнодушны, верят в то, что делают. Время, проведенное ими здесь – инвестиция в будущее своих компетенций, понимание того, как это может пригодиться нашей стране», – подчеркнул проректор по стратегическому развитию и исследовательской деятельности ЮФУ Евгений Муханов.

Принимают участие в «Аэроботе» студенты вузов, представители производственных предприятий в возрасте до 30 лет. В этот раз в ЮФУ приехали эксперты и начинающие свой путь в области БПЛА инженеры из Санкт-Петербурга, Казани, Чебоксар, Нальчика, Мариуполя, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Таганрога – всего 16 команд.

«Аэробот»-2025 был разделен на два этапа: симуляционный и натурный. Участники смогли попробовать свои силы в рамках трёх заданий: поиск объектов, прохождение маршрута по указателям, скоростное прохождение трассы. Первый этап подразумевал выполнение в виртуальной среде тренажёра. Второй этап проходил уже на реальном физическом полигоне, имитирующем помещение из нескольких комнат и построенном специально для «Аэробота». Перед зачётным полётом участникам давалось несколько тренировочных попыток. Традиционно на площадке были подготовлены паяльные станции, 3D-принтер и другой инструмент, который позволяет быстро найти решение в аварийной ситуации.

В этом году на соревнованиях появилось нововведение при подсчёте баллов: коэффициент 0,5 – если используется полностью готовая конструкция (коммерчески купленный дрон); 0,7 – готовая конструкция, но с внедрением своих датчиков, ПО и глубокой доработкой; 1 – полностью своя платформа.

Один из дней на «Аэроботе» был посвящён фестивалю беспилотных технологий. Для гостей фестиваля были подготовлены мастер-класс по управлению FPV-дронами, БПЛА DJI Tello, площадка «Дрон-гараж», где обучали навыкам сборки беспилотников, а также образовательный интенсив, на которой можно было узнать о деятельности Академии пилотов «АТМОС», Федерации гонок дронов Ростовской области, лично познакомиться с победителями и призерами региональных и всероссийских соревнований.

Особыми гостями в этот день стали ученики ГБОУ «СШ «НЕВСКАЯ» Г.О. МАРИУПОЛЬ» и ГБОУ «Средняя школа №47 г.о. Мариуполь», которые в рамках договора о сотрудничестве с Южным федеральным университетом занимаются в Инженерных классах ПИШ ЮФУ.

После трёх соревновательных этапов на «Аэроботе» стартовала деловая программа. Её открыл круглый стол «Механизмы развития единой национальной системы научно-практических и соревновательных мероприятий в области беспилотных авиационных систем», а на следующий день прошло обсуждение интеллектуальных технологий одиночного и группового управления беспилотными авиационными системами. С напутствиями к участникам дискуссий обратились заместитель начальника Управления войск беспилотных систем Вооруженных Сил РФ Александр Душкин и начальник управления беспилотных систем и робототехники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Сердюк.

«Уникальность «Аэробота» состоит в том, что это единственная в России соревновательная площадка, где беспилотники выполняют конкурсные задания полностью в автономном режиме, без участия оператора. Соревнования планируются во взаимодействии с потенциальными потребителями, носят прикладной характер. То есть решаются задачи, которые можно переложить на фактическую технику, в том числе, на линии боевого соприкосновения, где защита операторов – важнейшая проблема. В целом будущее беспилотных технологий стоит за интеллектуальными робототехническими системами, способными самостоятельно оценивать обстановку и принимать решения», – рассказал руководитель проектной группы Центра испытания и внедрения Фонда перспективных исследований Юрий Быков.

По итогам соревнований третье место в общем зачёте заняла команда «Аванти» (ООО «Аванти-Софт», г. Казань). Второе место забрали студенты Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета из команды «FlightTech». Главный приз достался НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ – команде «Искра». Были подготовлены и отдельные номинации, в них денежными и ценными призами награждали индустриальные партнеры соревнований (компании «Робоавиа», «Прикладная робототехника Авиа», «Дронкам», «НПО Аванти-софт», «Лазерные компоненты», «Геоскан»).

«Участвовал в первый раз, и когда сюда приехал, было волнительно, что ничего не получится. Программа на ноутбуке работала иначе, но пара бессонных ночей – и начали появляться неплохие результаты. В общем зачёте симуляционного этапа наша команда стала третьей. Ожиданий больших не было, оттого попадание в число призёров – вдвойне приятнее. Атмосфера на площадке царила дружеская, но всё-таки это соревнования, должна быть конкуренция. Поэтому подготовку мы начали пару месяцев назад, разбирались с программным обеспечением, библиотеками, кодом, а за несколько недель до старта уже сконцентрировались на самих заданиях», – поделился эмоциями Михаил Соколов, член команды «Буф и дрон» Северо-Кавказского федерального университета.

«Идея «Аэробота» появилась у ФПИ много лет назад и в своё время ЮФУ стал единственным участником соревнований, кто победил во всех номинациях и общем зачёте. Проводить такие мероприятия невозможно без спортсменов и спонсоров, оказывающих поддержку министерств и федеральных органов исполнительной власти. Развитие отрасли в Ростовской области идёт очень активно, мы находимся на передовом крае в Российской Федерации. Но самое главное – после таких мероприятий участники уходят отсюда немного другими: и в плане профессионального опыта, и в плане человеческого общения», – заключил директор НИИ РиПУ, сопредседатель оргкомитета соревнований Вячеслав Пшихопов.

Источник: Центр общественных коммуникаций ЮФУ