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Камень с последними словами Романа Рудакова можно увидеть на выставке в донском музее

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В Ростовском областном музее краеведения можно увидеть отреставрированный камень с последними словами Романа Рудакова – 21-летнего жителя Батайска, погибшего на СВО.

#СВО

Напомним, Роман Рудаков погиб при защите Марьинки в ДНР. В декабре 2023 года российские военнослужащие во время зачистки города от ВСУ обнаружили последнее послание воина, в котором он попросил позаботиться о его родных.

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович, город Батайск», — успел солдат написать маркером на кирпиче.

Памятный камень – свидетель мужества, силы духа и героического подвига российских бойцов — был извлечен из стены и доставлен в Ростов-на-Дону. Командование 150-й мотострелковой дивизии, где служил Роман Рудаков, передало его в Ростовский областной музей краеведения для проведения реставрационных работ, — сообщили в донском Минкульте.

В настоящее время реставрация завершена, камень представлен в основной экспозиции музея. До конца февраля уникальный экспонат смогут увидеть все посетители. После экспонирования камень вернётся в расположение 150-й мотострелковой дивизии.

Накануне ростовские художники Георгий и Анастасия Бегма посвятили Роману Рудакову свой новый видеоарт.

Фото министерства кульутры РО

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Таганрогская правда
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