В Итальянском переулке Таганрога до сих пор сохранился симпатичный особнячок, которым любуются прохожие. Как и все старинные дома, он хранит свою тайну — когда-то здесь жил часовых дел мастер Франц Файст, изготовивший башенные часы для Успенского собора.

Интересную историю дома в переулке Итальянском, 12 рассказали специалисты музея «Градостроительство и быт г. Таганрога». Оказывается на протяжении очень многих лет, вплоть до самой революции, он принадлежал часовых дел мастеру Францу Файсту и его наследникам. В Таганроге Файст был известен главным образом тем, что изготовил оригинальные башенные часы для Успенского собора. Вот как описывает его старший брат Антона Чехова, Александр:

«Часовщиков и тогда было достаточно, но Файсту принадлежало всегда первое и почетное место. Он увековечил себя тем, что построил башенные часы на соборной колокольне. Это был виртуоз своего дела и единственный на всем юге часовщик, имевший вполне оборудованную мастерскую. В те времена башенные часы можно было заказать только за границей или в Петербурге…»

Как рассказали сотрудники музея, архитектура и стилистика этого дома свидетельствует о сильном влиянии так называемого «русского стиля», популярного в конце 1890-х годов. Дом имеет черты сходства с особняком протоиерея Покровского: парадные входы обоих сооружений оформлены массивными бочкообразными колоннами на высоких цоколях. Колонны поддерживают арочные своды, выполненные в виде гигантских кокошников.

«К слову, до наших дней на Старом кладбище сохранилось захоронение Франца Файста. Неподалеку от него расположен участок породнившейся с Файстами семьи Ланкау, один из представителей которых был золотых дел мастером», — отметили специалисты музея.

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Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»