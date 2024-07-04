В Таганроге многие старинные особняки скрывают интересные истории о своих обитателях. Не стал исключением и дом № 14 на Комсомольском бульваре, который когда-то принадлежал протоиерею Федору Покровскому. Он был учителем закона Божьего в таганрогской мужской гимназии. Именно отец Федор дал своему ученику, будущему писателю Антону Чехову прозвище «Чехонте».

Историю небольшого, но живописного особняка на бывшем Воронцовском бульваре рассказали сотрудники музея «Градостроительство и быт г. Таганрога». Этот дом был построен в непосредственной близости от часовни Александра II, на месте которой сейчас расположен многоэтажный жилой дом.

Принадлежал особняк весьма колоритному, известному всему городу персонажу. Федор Покровский считался одним из самых ярких людей тогдашнего Таганрога. Его авторитет в гимназии был непререкаем. Чехов охарактеризовал отца Феодора как «гусара в рясе», Филевский же писал о том, что его уроки любили все ученики, их охотно посещали и евреи, и католики.

Гимназист Антон Чехов бывал в доме у отцы Федора, который давал ему книги. Покровский был другом семьи Чеховых, к нему не раз обращались за помощью. Став известным писателем, Чехов переписывался со своим гимназическим наставником, присылал ему книги с дарственными надписями.

По воспоминаниям современников, Покровский был высок и красив, в плечах – косая сажень, носил шелковые рясы, душился хорошими духами, любил щегольнуть внешностью и ученостью, отличался красноречием.

Отец Федор был благочинным таганрогских церквей и настоятелем Успенского собора. После смерти в 1898 году его похоронили в ограде храма.

Небольшой одноэтажный дом на подвале, принадлежавший Покровскому, был построен по проекту 1871 года в простых и сдержанных формах. Позднее его подвергли перестройке с использованием русских национальных мотивов: парадный вход оформили в виде крыльца с массивными колоннами на высоких цоколях. Они поддерживают арочный свод с расположенным над ним гигантским фронтоном-кокошником. Над окнами фасада, обрамленными столбиками, разместили ниши с геометрическим орнаментом в виде крестов, выполненных по типу народных вышивок.

Дом принадлежал наследникам протоиерея Покровского вплоть до самой революции.

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Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога