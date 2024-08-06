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Какие программы страхования пользуются популярностью у жителей Ростовской области

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Ежегодно в почтовых отделениях Ростовской области клиенты приобретают более 350 000 страховых полисов. Наибольшей популярностью у жителей региона пользуются полисы страхования имущества, покупок из интернет-магазинов, «Лекарственное страхование» и «Антиклещ».

Новости Ростовской области

«Чаще на почте жители Дона страхуют имущество от пожаров, потопов, краж и стихийных бедствий. С начала 2024 года клиенты оформили более 84 000 таких полисов. Ежемесячная стоимость страховки — 60 рублей, в случае неприятностей возместить по ней можно до 140 000 рублей», — сообщает пресс-служба Макрорегиона Южный АО «Почта России». 

На втором месте по популярности — полис «Защищённая покупка». Такой вид страхования жители региона в 2024 году оформили уже 30 000 раз. Услуга помогает покупателям, которые приобретают товары онлайн с оплатой наложенным платежом, вернуть деньги, если вместо заказа в посылке находится не тот товар. Полис стоит 99 рублей и действует в течение месяца.

На третьей позиции — программа «Лекарственное страхование». В этом году жители области приобрели более 5 000 таких полисов. Страховка в случае заболевания компенсирует клиенту до 90% от стоимости приобретённых им по назначению врача лекарственных препаратов. Минимальная стоимость страховки — 250 рублей. Клиенты могут выбрать срок действия полиса на один месяц с суммой покрытия 5 000 рублей или годовую программу с суммой покрытия 15 000 рублей.

В весенне-летний период набирает актуальность страховая программа «Антиклещ». В этом году её оформили на почте уже более 2 000 жителей региона.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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