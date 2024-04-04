До 2 млн рублей могут получить жители Дона по страховке «Антиклещ»

В Ростовской области более 2 000 человек оформили страховой полис «Антиклещ» в почтовых отделениях региона в 2023 году. А за первые месяцы этого года — более 250 страховок.

Оформить программу добровольного медицинского страхования от укуса клеща можно в большинстве почтовых отделений. Для этого клиенту нужно сообщить оператору в отделении полное имя и контактный телефон человека, для которого будет приобретён полис, а также дату рождения и паспортные данные.

Оформление занимает не более двух минут. У полиса нет ограничений по возрасту и по количеству обращений, он действует в течение года на всей территории страны. Почтальоны могут доставить полис на дом жителям сельской местности.

При укусе клеща застрахованный по программе «Антиклещ» должен позвонить в круглосуточный медицинский контакт-центр, где его направят ближайшую клинику, в которой ему удалят клеща, введут иммуноглобулин, а при необходимости организуют стационар и реабилитацию. Если лечение было оплачено самостоятельно, то при согласовании со страховой компанией, доступен вариант денежной компенсации, — сообщает пресс-служба УФПС Ростовской области АО «Почта России».

Клиент может выбрать наиболее привлекательные условия страховки от шести ведущих страховых компаний. Стоимость полиса варьируется от 300 руб. до 390 руб. в зависимости от выбранной страховой компании, при этом сумма расходов страховщиков на организацию медицинской помощи колеблется от 500 000 руб. до 2 млн.

Справочно:

Ежегодно в российские больницы обращаются от 200 000 до 500 000 человек с укусами клещей. От заболеваний, которые переносят паукообразные, страдают тысячи: 2 000 человек в год заражаются клещевым энцефалитом, 8 000 – 10 000 — боррелиозом.

По данным управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 2024 году в регионе уже зарегистрирован первые случаи укуса клещом — больше всего укушенных в Таганроге и Ростове. Поэтому меры предосторожности нужно соблюдать уже сейчас. В 2023 г. в медицинские организации Ростовской области по поводу укуса клещами обратилось 6 780 человек, из них 2 365 — дети до 14 лет.