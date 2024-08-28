Как в донских школах будут проходить праздничные линейки в День знаний

В школьных чатах Ростовской области стала распространяться информация о том, что 2 сентября, в День знаний, родители первоклассников не будут допускаться на праздничные линейки. Ситуацию прокомментировали в региональном Минобре.

«2 сентября школьные линейки в образовательных организациях Ростовской области проведут в закрытых помещениях с минимальным количеством участников. Будут приняты дополнительные меры комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация каждой школы самостоятельно регулирует количество присутствующих на линейках. Указаний от министерства образования региона о запрете на участие родителей не поступало.

Напомним, в Ростовской области введен и будет действовать до особого распоряжения временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Запрет на праздники, народные гуляния, акции, которые готовились на улицах и общественных пространствах, касается в том числе и выборных мероприятий, запланированных в сентябре.

Фото из архива пресс-службы городской Думы Таганрога.