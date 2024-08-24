На Дону запретили проведение уличных массовых мероприятий

В Ростовской области введен и будет действовать до особого распоряжения временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

Решение было озвучено донским губернатором Василием Голубевым на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Запрет касается всех массовых мероприятий, включая те, которые связаны с предстоящими выборами в начале сентября.

«Массовые праздники, общественные акции, которые готовились на улицах, запрещены. Это касается не только выборных процессов, но и других мероприятий, которые были намечены в сентябре, — отметил губернатор.

Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности. Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения.

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