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На Дону запретили проведение уличных массовых мероприятий

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В Ростовской области введен и будет действовать до особого распоряжения временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

#Безопасность

Решение было озвучено донским губернатором Василием Голубевым на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Запрет касается всех массовых мероприятий, включая те, которые связаны с предстоящими выборами в начале сентября.

«Массовые праздники, общественные акции, которые готовились на улицах, запрещены. Это касается не только выборных процессов, но и других мероприятий, которые были намечены в сентябре, — отметил губернатор.

Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности. Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения.

Фото donland.ru

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безопасность запрет массовые мероприятия новости Ростовская область
Таганрогская правда
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