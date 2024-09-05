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Как сделать безопасной работу в ограниченных и замкнутых пространствах

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Одними из самых опасных видов работ являются работы в ограниченных замкнутых пространствах (ОЗП) и они должны выполняются в соответствии с «Правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах», напоминают в Государственной инспекции по труду Ростовской области.

#Безопасность

Правила утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н. Они устанавливают государственные нормативные требования охраны труда и регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ в ОЗП.

С учетом специфики своей деятельности до начала выполнения работ в ОЗП, работодатель должен утвердить перечень объектов, относящихся к ОЗП. А также выявить опасности, связанные с работой в ОЗП, включая типичные опасности, присущие данному виду работ.

Работодатель должен по возможности исключить работы с присутствием работников в ОЗП. В случае обоснованной невозможности исключения работ в ОЗП работодатель должен рассмотреть все альтернативные способы проведения работ (исключающие присутствие работников в ОЗП), прежде чем начать планирование входа работников в ОЗП.

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы в ОЗП обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП и организовать проведение организационных и технико-технологических мероприятий.

Работодатель до начала выполнения работ в ОЗП должен утвердить перечень работ, выполняемых в ОЗП по наряду-допуску. В него обязательно включаются работы по оценке параметров среды на всех ОЗП, если это требует непосредственного присутствия работника в ОЗП.

При оценке параметров среды ОЗП должны использоваться только те измерительные средства, для которых документально подтверждена их работоспособность и правильность измерений.

Осуществление непрерывного контроля воздуха рабочей зоны должно производиться индивидуальными (индивидуальными газоанализаторами и газосигнализаторами) или коллективными средствами газового анализа (стационарные и мобильные системы газового контроля) в ОЗП с высокой вероятностью изменения состава воздуха рабочей зоны.

Для организации и выполнения работ по эвакуации из ОЗП и спасению в наряде-допуске назначаются работники, в функции которых входит спасение, из числа работников бригады или из дополнительного персонала, находящегося в непосредственной близости от ОЗП, в котором проводятся работы.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий в ОЗП должны рассматриваться при оценке риска и включать в себя эвакуацию и спасение (обеспечение соответствующего выхода из ОЗП) и оказание первой помощи пострадавшим.

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Таганрогская правда
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