Как пережить боль утраты: семья таганрожцев, потерявшая сына на СВО, помогает военнослужащим

Спецоперация оставила свой трагический след в жизни многих семей России. Боль утраты в каждой переживают по-своему. Наш корреспондент встретился с Екатериной Микита и Валерием Ахтырским. Их сын Михаил геройски погиб под Херсоном 3 июня 2022 года. Супруги рассказали, что помогает пережить его гибель.

О семье и старшем сыне

С разрешения супругов внесу ясность: да, у них разные фамилии, но это нисколько не мешает им быть дружной, по-настоящему крепкой семьей. Так получилось, что Екатерина Богдановна осталась одна с двумя малолетними детьми – Ириной и Михаилом. Женщина была готова поднимать погодков самостоятельно, но в ее жизнь по-доброму вмешалась судьба. Результатом этого вмешательства стало знакомство, а потом и заключение брака с Валерием. Дети сразу признали в нем отца, а родившиеся позже Андрей и Зоя стали для них братом и сестрой.

Только прожить в Таганроге в 90-е было трудно. Решили переехать в сельскую местность. Выбрали село Малофедоровка Неклиновского района. Завели хозяйство: держали коров, птицу, обрабатывали полгектара земли. Жена работала в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Колхоз «Прогресс», а муж умудрялся трудиться в Таганроге. Трудности еще больше сплотили семью. Когда встали на ноги, вновь вернулись в Таганрог.

Жизнь шла своим чередом. В 2017 году Михаил, окончивший Таганрогский механический колледж, был призван в ряды Вооруженных сил России. По состоянию здоровья и качеству физической подготовки попал служить в элиту – Воздушно- десантные войска. Через шесть месяцев, проведенных в Омской «учебке» ВДВ, получил специальность наводчика-оператора боевой машины десанта. Подписал трехлетний контракт и поехал в Новороссийск, в 108-й десантно-штурмовой полк.

Служил, как все. Боевая подготовка, прыжки с парашютом, совершенствование навыков того, что должен уметь делать десантник-штурмовик в бою. Так истек срок первого контракта. Подписал второй, уже на пять лет. После его подписания в 2021 году в составе подразделения на шесть месяцев был направлен в Сирию. А через некоторое время после возвращения началась спецоперация.

Полк перебросили на Херсонское направление. Гвардии рядовой Михаил Микита стал наводчиком автоматического гранатомета АГС-17. Начались боевые будни. Родители до мая 2022 года ничего не знали о сыне. Уже тогда, чтобы не впасть в отчаяние, Екатерина и Валерий стали оказывать помощь беженцам из Донбасса. Потом связь появилась, но вскоре сын погиб.

Десантники держали оборону в 30 км от деревни Снегиревка. На их участке диверсионно-разведывательная группа противника попыталась проникнуть в наш тыл. Для уничтожения этой группы расчет АГС-17 был вынужден вызвать огонь на себя. Вытащил погибшего Михаила его друг Владислав – второй номер расчета гранатомета. С началом боевых действий солдаты штурмового отделения решили, что ни при каких обстоятельствах не оставят павших и раненых, никто не попадет в плен. Екатерина и Валерий по сей день благодарны Владу.

Михаил награжден медалями «Участнику военной операции в Сирии», «За боевые отличия», посмертно – орденом Мужества.

Жизнь продолжается

Невозможно описать горе родителей, которые хоронят своих детей. Тогда, летом 2022 года, Екатерина с Валерием решили помогать участникам спецоперации. Начали сразу по-крупному. Приобрели партию дизельных электрогенераторов и передали через знакомых волонтеров для доставки на передовую. Потом стали возить помощь в Донецк на общевойсковой склад самостоятельно. Общаясь с военнослужащими, уточняли номенклатуру необходимого, чтобы не работать «вхолостую». Тогда, во время боевых действий, стало понятно, в чем конкретно нуждаются пацаны. Стали приобретать и возить крепеж, шанцевый инструмент, продукты, «медицину». Если заранее знали, когда с «передка» в Донецк приедут бойцы, везли им приготовленную дома еду.

А характер боевых действий диктовал новые потребности. Выяснили, что при выполнении боевых задач затруднено питание штурмовиков, разведчиков, наблюдателей переднего края. Сухой паёк, конечно, хорошо, но без горячего не совсем сытно. Решили делать сублимированные супы из сушеных овощей. Изучили технологию, тонкости сушки, особенности фасовки. За всё время производства, по самым скромным подсчетам, общими усилиями изготовили более 6000 порций. Значит, накормили горячей пищей столько же бойцов.

Конечно, такие объемы производства одной семье не осилить. У них много помощников, единомышленников. Помогают предприниматели Таганрога, подписчики телеграмм-канала Екатерины, Валерия и Татьяны Переверзевой «СВОиZ.61».

Во время нашей беседы в офис пришла Татьяна. Принесла объемный пакет с уже высушенными, готовыми к закладке и фасовке овощами в пластиковых контейнерах. Человек, который это сделал, для удобства даже взвесил всё с точностью до грамма. Хорошо бы, чтоб таких помощников было больше.

Позже стало понятно: необходимы маскировочные сети. Подошли к делу творчески и основательно. Уточнили самый востребованный размер сети: 3 х 6 метров. «Цех» решили организовать в своем офисе. Валерий самостоятельно изготовил станок для производства. Изучили различные технологии плетения, проконсультировались с военными, выбрали наиболее оптимальную. За опытом ездили в Приморку, в группу «Все наши». Там женщины помогли, провели практическое занятие.

Перед началом работ помещение освятил клирик Свято-Никольского храма отец Герман. В храме дали еще и ленточки с молитвой «Живый в помощи» (псалом 90). Теперь в каждую сеть вплетается молитвенная поддержка, и она Божьей милостью охраняет наших бойцов.

Закупили материал, основу. Теперь Ирина, Лидия, Наталья, Ольга, Татьяна, Людмила и единственный среди них мужчина — Лев еженедельно изготавливают три масксети. Всего их сплетено и передано в зону спецоперации 27. Группа «Ангелы тыла» (так они себя называют) работает без устали. Понимая, что каждая сеть – это спасенные жизни.

На адрес семьи приходят посылки, предназначенные для конкретных бойцов – участников СВО. Валерий их получает, а потом доставляет в Донецк вместе со своей продукцией, исполненными заявками военнослужащих и подразделений. В столице ДНР есть примечательный склад, куда в любое время могут приехать из подразделения и получить всё необходимое для доукомплектования – от медицинских принадлежностей и средств защиты до обмундирования и продуктов. Называется склад «Армейская кладовая». Туда каждую неделю Валерий возит всё изготовленное и полученное. У жены такие визиты реже – раз в месяц. Вместе с ними периодически ездит старшая дочь Ирина.

Супруги не ставят своей целью все грузы привезти непосредственно в подразделения. Их «ГАЗель» не оборудована средствами противодроновой защиты, а без них и без оружия у линии боевого соприкосновения опасно. Нет, однажды они выехали на Запорожское направление, в полк, в котором служил Михаил. Встретились с командиром и другом сына Владиславом. Поехали не одни, с отцом Влада. Теперь созваниваются, дружат, хоть и удаленно.

Мемориальный комплекс «Журавли»

Об этом хочется написать отдельно. Екатерина и Валерий с готовностью откликнулись на предложение участвовать в строительстве мемориала. Понимали: он будет памятником всем воинам-таганрожцам, погибшим в зоне проведения спецоперации. В осуществление проекта активно включились предприниматели, простые жители Таганрога, семьи погибших в зоне СВО, военнослужащие 708-го авиационно-транспортного полка. Весомую поддержку оказало руководство города. При открытии комплекс справедливо был назван народным.

О создании «Журавлей» мы уже рассказывали. Нисколько не умаляя роли всех неравнодушных граждан и организаций, остановлюсь на вкладе Екатерины Богдановны и Валерия Владимировича. Супруга поддерживала мужа, а он не только руководил рабочими, но и приложил свои руки. В День России мемориальный комплекс был торжественно открыт. На церемонии Валерий сказал: в его сердце не только невыразимая боль, но и отеческая гордость за ребят, которые сделали самое главное, что может мужчина, — защитили свои семьи, свою Родину.

Евгений БУТЫЛИН, фото Екатерины Микита и Валерия Ахтырского