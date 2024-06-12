В Военном городке Таганрога открыли мемориальный комплекс героям СВО «Журавли»

Сегодня, 12 июня, в Таганроге состоялось открытие мемориального комплекса «Журавли», созданного в память о воинах-таганрожцах, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Символично, что этот комплекс открыт в День России.

На торжественном мероприятии присутствовали глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, председатель городской Думы — глава города Таганрога Инна Титаренко, благочинный приходов Таганрогского округа иерей Борис Гущин, председатель Ростовского областного отделения Российского союза ветеранов генерал-майор Владимир Чернобылов, руководители силовых структур и предприятий города, ветераны боевых действий, родственники и близкие погибших в зоне спецоперации, неравнодушные таганрожцы и гости города.

Мемориал «Журавли» установили на территории Военного городка. Он стал продолжением памятника «Черный тюльпан», открытого в 2002 году. Идея по созданию «Журавлей» принадлежит общественной организации семей погибших защитников Отечества. Город поддержал их инициативу. К работе по созданию памятника подключились бизнес-сообщество города и неравнодушные жители.

Мероприятие открыла председатель Ростовского областного отделения общественной общероссийской организации «Семей погибших защитников Отечества» Эльвира Иванкович.

Андрей Фатеев в своём выступлении отметил важность и значимость открытия комплекса в День России. Именно сегодня нашему суверенному государству надо сплотиться, доказать, что независимость и свобода россиян должны быть надёжно защищены.

Непросто обращаться к родственникам погибших. Вы воспитали героев и отдали стране лучше, что у вас было. Вечная слава вашим сыновьям! — сказал глава администрации.

Инна Титаренко обратила внимание, что сегодняшний праздник призван сплотить всех, кто любит страну.

Россия испокон веков не давала покоя нашим врагам. Они не любили ее за богатство природных ресурсов и талантливых людей. Каждый из нас готов пожертвовать жизнью, здоровьем и покоем, чтобы Россия оставалась великой страной. Мы побеждали всегда, победим и сейчас, — отметила Инна Николаевна.

За активную гражданскую позицию, патриотизм и оказание безвозмездной помощи таганрожцы, участвовавшие в создании мемориального комплекса «Журавли», были награждены благодарственными письмами.

Иерей Борис Гущин в конце мероприятия прочитал молитву и освятил мемориальный комплекс. Все присутствующие возложили к «Журавлям» цветы.

Мемориал будет служить вечной памятью о том, какую дорогую цену заплатили таганрожцы и жители всей России за свою свободу и независимость.

Евгений Бутылин, фото Анатолия Ивашова