Главная » Новости Ростовской области

К 9 мая в Ростовской области ожидается резкое похолодание

На чтение 1 мин Просмотров 145 Опубликовано

В северных районах Ростовской области возможны ночные заморозки до −3 °С. Снижение среднесуточной температуры воздуха на 3-4 градуса к 9 мая прогнозируется в целом по региону.

Новости Ростовской области

Больше всего, по данным Ростгидромета, морозы охватили  территорию Ростовской области вчера, 5 мая. Резкого снижения температуры воздуха не было только в южных районах Дона.

Температура, как в воздухе, так и на почве понижалась от −1 до −6 °С. Нынешней ночью заморозки сохранялись лишь в юго-восточных районах и доходили −2 °С, – приводит газета «Молот» слова ведущего синоптика Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

Специалист отмечает, что на Дону в апреле традиционно холодно. И только в 2024 году этот весенний месяц стал неожиданно жарким – были неоднократно побиты температурные рекорды.

По словам Чупровой, температура воздуха в пределах +30 °С обычно устанавливается только в конце мая.

В этом году нарастание тепла начало происходить с февраля и достигло такой отметки в апреле, поэтому заморозки в начале мая и могут показаться аномалией, – считает синоптик.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
заморозки погода погода на Дону
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru