К 9 мая в Ростовской области ожидается резкое похолодание

В северных районах Ростовской области возможны ночные заморозки до −3 °С. Снижение среднесуточной температуры воздуха на 3-4 градуса к 9 мая прогнозируется в целом по региону.

Больше всего, по данным Ростгидромета, морозы охватили территорию Ростовской области вчера, 5 мая. Резкого снижения температуры воздуха не было только в южных районах Дона.

Температура, как в воздухе, так и на почве понижалась от −1 до −6 °С. Нынешней ночью заморозки сохранялись лишь в юго-восточных районах и доходили −2 °С, – приводит газета «Молот» слова ведущего синоптика Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

Специалист отмечает, что на Дону в апреле традиционно холодно. И только в 2024 году этот весенний месяц стал неожиданно жарким – были неоднократно побиты температурные рекорды.

По словам Чупровой, температура воздуха в пределах +30 °С обычно устанавливается только в конце мая.

В этом году нарастание тепла начало происходить с февраля и достигло такой отметки в апреле, поэтому заморозки в начале мая и могут показаться аномалией, – считает синоптик.

Фото «Таганрогской правды»