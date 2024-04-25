Метеоролог рассказал о рекордных температурах и засухе в Ростовской области в конце апреля

Метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», предположил, что в двух регионах России — Ростовской и Воронежской областях — в конце апреля будут побиты температурные рекорды.

По данным на 23 апреля, в этих южных регионах «превышение температуры над предыдущими достижениями составляло более одного градуса», написал метеоролог на своей странице в соцсети.

К лидерам рекордной по жаркой погоде гонки скорее всего присоединятся Тульская, Рязанская, Курская область и Краснодарский край. Здесь также ожидается повышение температуры, но в начале мая.

И в заключение небольшое предостережение. Высокие температуры на фоне дефицита осадков в апреле могут стать прологом к засухе на юге, — отметил Шувалов.

По данным погодных сервисов, на майские праздники в Ростовской области среднесуточная температура будет держаться на уровне +22-24 градусов, осадки до 4 мая не прогнозируются.

Напомним, температурный рекорд на Дону был побит 18 апреля — воздух прогрелся до +30 градусов.

Фото Сергея Плишенко