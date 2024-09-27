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Из-за ремонта трассы М-4 «Дон» ограничат движение в Аксайском районе

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В Ростовской области отремонтируют 25 км альтернативного участка трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Новости Ростовской области

Уже на следующей неделе работы начнутся в Аксайском районе на 1050-м км трассы. Рабочие заменят верхний слой дорожной одежды.

«В связи с этим движение организуют с изменением траектории — до одной полосы в одном из направлений с ограничением скоростного режима», — пишет источник.

Всего планируется отремонтировать около 25 км альтернативного участка М-4 «Дон» с 1038-го км по 1063-й км в Аксайском районе. Работы будут вестись круглосуточно.

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Фото russianhighways.ru

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Аксайский раон М-4 Дон новости ремонт трассы Ростовская область
Таганрогская правда
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