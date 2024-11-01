В Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы из-за ожидающейся непогоды. Ликвидировать возможные аварии на энергообъектах готовы 237 бригад, сообщает пресс-служба «Россети Юг».

В северных и восточных районах донского региона прогнозируется дождь, мокрый снег и усиление ветра до 28 м/с.

«Энергетики «Россети Юг» круглосуточно мониторят обстановку в сетевом комплексе региона, контролируют работу оборудования, проводят внеплановые обходы воздушных линий электропередачи. Ведется постоянное взаимодействие с главами муниципальных образований», — пишет источник.

К ликвидации возможных нештатных ситуаций на энергообъетах готовы в случае необходимости приступить 237 бригад. В том числе 1 416 специалистов и 505 единиц спецтехники.

Жители Ростовской области могут сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220.

Ранее мы рассказали, что автомобилистов Дона предупредили о первом снеге.

Фото rosseti-yug.ru