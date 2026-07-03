Из-за неустойчивой погоды экстренные службы Таганрога переведены в режим повышенной готовности

В Таганроге и Ростовской области сохраняется неустойчивая погода: ливни сменяются жарой и сухостью. В связи с этим на территории города с 1 мая по 15 октября действует особый противопожарный режим. Сейчас в Таганроге установлен третий класс пожарной опасности.

В таких условиях сильный ветер, сухая растительность и неосторожное обращение с огнем могут спровоцировать возгорания. Даже небольшая искра способна привести к серьезному пожару.

Жителей призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры, не сжигать мусор, сухую траву и листву, убрать легковоспламеняющиеся предметы от домов и построек, следить за исправностью электроприборов и не оставлять детей без присмотра, объясняя им правила безопасного поведения.

«Профилактика пожаров начинается с личной ответственности каждого», — подчеркнула глава Таганрога Светлана Камбулова.

Кроме того, по данным ГУ МЧС России по Ростовской области, утром и до конца суток 4 июля, а также в течение суток 5 июля в регионе прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, град и усиление ветра до 20–25 метров в секунду.

«Все городские экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», — добавила глава Таганрога.

Ранее мы рассказывали о том, что под Таганрогом из-за неисправного удлинителя погиб 87-летний мужчина.

Фото из архива