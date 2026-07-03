Главная » #Погода

Штормовое предупреждение о дождях с грозами на ближайшие два дня объявлено на Дону

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В ближайшие два дня на территории региона прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Штормовое предупреждение о надвигающейся непогоде объявило ГУ МЧС России по Ростовской области.

#Погода

«По данным Ростгидромета, утром и до конца суток 4 июля, в течение 5 июля местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с», — говорится в предупреждении.

В связи с ухудшением погоды возможны обрывы линий электропередачи и связи, сбои в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также систем жизнеобеспечения. Не исключены проблемы с дренажными и ливневыми системами, подтопление низин, где нет естественного оттока воды.

Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными на улице, не приближаться к линиям электропередач, деревьям, рекламным щитам и витринам. В случае нештатной ситуации необходимо звонить по номеру «112».

Фото Татьяны Захаровой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МЧС непогода погода на Дону ухудшение погоды штормовое предупреждение
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru