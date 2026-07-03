Штормовое предупреждение о дождях с грозами на ближайшие два дня объявлено на Дону

В ближайшие два дня на территории региона прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Штормовое предупреждение о надвигающейся непогоде объявило ГУ МЧС России по Ростовской области.

«По данным Ростгидромета, утром и до конца суток 4 июля, в течение 5 июля местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с», — говорится в предупреждении.

В связи с ухудшением погоды возможны обрывы линий электропередачи и связи, сбои в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также систем жизнеобеспечения. Не исключены проблемы с дренажными и ливневыми системами, подтопление низин, где нет естественного оттока воды.

Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными на улице, не приближаться к линиям электропередач, деревьям, рекламным щитам и витринам. В случае нештатной ситуации необходимо звонить по номеру «112».

Фото Татьяны Захаровой