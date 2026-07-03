Главная » Новости Таганрога

Под Таганрогом из-за неисправного удлинителя погиб 87-летний мужчина

На чтение 1 мин Просмотров 78 Опубликовано

В поселке Матвеев Курган Ростовской области произошел пожар, унесший жизнь пожилого мужчины. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправность электрического удлинителя, к которому был подключен кондиционер.

Новости Таганрога

Инцидент случился 2 июля на улице Кирова. В момент возгорания в доме находились пожилые супруги. Женщина готовила обед, когда услышала характерный щелчок. Она сразу отключила кондиционер и заметила, что за диваном начался пожар.

Пенсионерка попыталась самостоятельно потушить огонь, но пламя распространялось слишком быстро. Поняв, что своими силами не справиться, она выбежала на улицу и позвала на помощь.

«При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили в доме тело 87-летнего мужчины. Как выяснилось, он был прикован к постели и не мог самостоятельно передвигаться», — сообщает пресс-служба донского чрезвычайного ведомства.

По факту происшествия проводится проверка.

Спасатели напоминают жителям Дона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не использовать поврежденные удлинители и розетки, не подключать мощные приборы через изношенные удлинители, регулярно проверять состояние электропроводки, особенно в домах, где живут пожилые или маломобильные люди.

Ранее мы рассказывали о том, что 30 июня в Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое детей.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность МЧС погиб мужчина пожар происшествия Ростовская область спасатели
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru