Под Таганрогом из-за неисправного удлинителя погиб 87-летний мужчина

В поселке Матвеев Курган Ростовской области произошел пожар, унесший жизнь пожилого мужчины. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправность электрического удлинителя, к которому был подключен кондиционер.

Инцидент случился 2 июля на улице Кирова. В момент возгорания в доме находились пожилые супруги. Женщина готовила обед, когда услышала характерный щелчок. Она сразу отключила кондиционер и заметила, что за диваном начался пожар.

Пенсионерка попыталась самостоятельно потушить огонь, но пламя распространялось слишком быстро. Поняв, что своими силами не справиться, она выбежала на улицу и позвала на помощь.

«При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили в доме тело 87-летнего мужчины. Как выяснилось, он был прикован к постели и не мог самостоятельно передвигаться», — сообщает пресс-служба донского чрезвычайного ведомства.

По факту происшествия проводится проверка.

Спасатели напоминают жителям Дона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не использовать поврежденные удлинители и розетки, не подключать мощные приборы через изношенные удлинители, регулярно проверять состояние электропроводки, особенно в домах, где живут пожилые или маломобильные люди.

Ранее мы рассказывали о том, что 30 июня в Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое детей.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области