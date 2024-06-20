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Из Таганрога в Сочи можно добраться за 11 часов на прямом автобусе

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С 21 июня компания «Донавто» запускает новый маршрут Таганрог-Сочи.

Новости Таганрога

Рейс в Сочи будет отправляться ежедневно. Из Таганрога (городской автовокзал) в 22.00, из Ростова (Главный автовокзал) в 23.45. В Сочи (п. Лоо) автобус приедет в 09.00. Время в пути 11 часов. Цена билета 2675 рублей.

«С моря Таганрога — на море Сочи! Насладитесь комфортной поездкой и прекрасными видами по пути», — предлагает «Донавто».

Автобус в пути делает две остановки — в Туапсе и Лазоревском.

Рейсы обслуживают комфортабельные автобусы XBus. В комфортабельных салонах есть розетки под каждым сидением, кулеры с водой, удобные кресла. Автобусы оснащены современной системой безопасности, климат-контролем, мультимедиа. На маршрутах работают профессиональные водители.

В ближайшее время будут запущены еще два дополнительных маршрута из Таганрога — в Волгоград и в Москву.

Фото «Донавто»

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Таганрогская правда
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