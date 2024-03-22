Еще один рейс запустила компания XBus из Таганрога в Москву

В марте компания XBus запустила из Таганрога новый, третий по счету рейс в Москву.

На борту комфортабельных автобусов есть мягкие удобные сиденья, кулер с прохладной водой, а также увлекательное видео-сопровождение.

Теперь автобусы маршрутом Таганрог-Ростов-Москва отправляется из нашего города в 12.30 (прибытие в 05.00), в 15.05 (прибытие в 07.00) и в 19.50 (прибытие в 12.30), сообщается на страничке ВК компании XBus.

Купить билеты можно на кассах автовокзала или онлайн на сайте партнера компании.

Фото ВК XBus