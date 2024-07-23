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Из Таганрога в Грузию экспортировано 20 тонн рыбы

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В пункте ветеринарного оформления «Таганрогский» специалисты Россельхознадзора проверили партию мороженой рыбы, предназначенной для дальнейшего экспорта в Грузию, сообщает официальный портал регионального ведомства.

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Рыба признана безопасной, груз соответствует требованиям страны-импортера. Его качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований. А экспортер включен в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям страны-импортера.

Разрешение на вывоз 20 тонн мороженой рыбы выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее мы рассказали, что амура весом более 15 кг поймал рыбак из Ростовской области.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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