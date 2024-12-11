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Из Ростовской области экспортировано более 43 тонн мяса птицы

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Из Ростовской области за последнюю неделю отправлено на экспорт более 43 тонн мяса птицы. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Новости Ростовской области

«В местах полного таможенного оформления досмотрено и оформлено 3 партии мяса птицы общим весом 43,5 тонн для последующей отправки на экспорт», — уточнили в ведомстве.

Продукция экспортирована в Анголу (26,6 т), ОАЭ (900 кг) и Азербайджан (16 т). Она признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее мы рассказали, что более 18 тонн донской рыбы экспортировано в Азербайджан.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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