Из Ростовской области экспортировано более 43 тонн мяса птицы

Из Ростовской области за последнюю неделю отправлено на экспорт более 43 тонн мяса птицы. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

«В местах полного таможенного оформления досмотрено и оформлено 3 партии мяса птицы общим весом 43,5 тонн для последующей отправки на экспорт», — уточнили в ведомстве.

Продукция экспортирована в Анголу (26,6 т), ОАЭ (900 кг) и Азербайджан (16 т). Она признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее мы рассказали, что более 18 тонн донской рыбы экспортировано в Азербайджан.

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