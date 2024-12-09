Более 18 тонн донской рыбы экспортировано в Азербайджан

За минувшую неделю из Ростовской области в Азербайджан отправлено 18,4 тонны мороженной рыбы. Вся продукция прошла ветконтроль, сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Экспортируемая продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.
«Качество продукции подтверждено результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса», а также в иных аккредитованных лабораториях», — отметили в ведомстве.
Разрешение на вывоз рыбы с территории России было выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».
Ранее мы рассказали, что в Таганроге полицейские пресекли незаконную торговлю контрафактной рыбой.
Фото 61.fsvps.gov.ru
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