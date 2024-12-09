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Более 18 тонн донской рыбы экспортировано в Азербайджан

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За минувшую неделю из Ростовской области в Азербайджан отправлено 18,4 тонны мороженной рыбы. Вся продукция прошла ветконтроль, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

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Экспортируемая продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.

«Качество продукции подтверждено результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса», а также в иных аккредитованных лабораториях», — отметили в ведомстве.

Разрешение на вывоз рыбы с территории России было выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге полицейские пресекли незаконную торговлю контрафактной рыбой.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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