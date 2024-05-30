Из Ростова – в семидневное путешествие: поезд-отель «Жемчужина Кавказа» «возглавит» тематический электровоз

Напоминаем, что жители Ростовской области могут совершить увлекательное семидневное путешествие по республикам Кавказа на туристическом поезде-отеле. Скоро у состава появится тематический электровоз, сообщает РЖД. Поезд «Жемчужина Кавказа» будет курсировать до 4 октября.

Дизайн и цветовое решение электровоза гармонично дополнят художественный ансамбль «Жемчужины Кавказа». Подвижной состав туристического поезда к сезону 2024 года обновлен, — уточняется в сообщении.

Во время семидневного вояжа туристы познакомятся с культурой и традициями республик Кавказа, насладятся завораживающими пейзажами, попробуют легендарную местную кухню. Приятным бонусом для путешественников станет возможность посещения вагона-спа, который оборудован инфракрасной сауной, душевыми кабинами, зоной для отдыха.

Туристический поезд №930/929 «Жемчужина Кавказа» следует по маршруту: Москва – Майкоп – Владикавказ – Грозный – Дербент – Нальчик – Москва (с возможностью посадки и высадки в Ростове-на-Дону).

В ближайший рейс «отель на колёсах» отправится из Ростова 7 июня.

Во время путешествия туристы смогут увидеть:

Нихалойские водопады,

Хаджохскую теснину,

самую высокую гору России – Эльбрус,

мечеть «Гордость мусульман» в Шали,

цитадель Нарын-Кала в Дербенте,

Главный Кавказский хребет.

Расписание маршрута разработано таким образом, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его вместо гостиницы. Можно составить и свой уникальный маршрут.

Стоимость тура из донской столицы: купе – от 34 743 рублей, СВ – от 61 472 рублей, купе для инвалидов – от 14 462 рублей.

Билеты доступны на сайте РЖД.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге дан официальный старт работы туристического трамвая.

Фото РЖД