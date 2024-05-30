Главная » Новости Ростовской области

Из Ростова – в семидневное путешествие: поезд-отель «Жемчужина Кавказа» «возглавит» тематический электровоз

На чтение 2 мин Просмотров 36 Опубликовано

Напоминаем, что жители Ростовской области могут совершить увлекательное семидневное путешествие по республикам Кавказа на туристическом поезде-отеле. Скоро у состава появится тематический электровоз, сообщает РЖД. Поезд «Жемчужина Кавказа» будет курсировать до 4 октября.

Новости Ростовской области

Дизайн и цветовое решение электровоза гармонично дополнят художественный ансамбль «Жемчужины Кавказа». Подвижной состав туристического поезда к сезону 2024 года обновлен, — уточняется в сообщении.

Во время семидневного вояжа туристы познакомятся с культурой и традициями республик Кавказа, насладятся завораживающими пейзажами, попробуют легендарную местную кухню. Приятным бонусом для путешественников станет возможность посещения вагона-спа, который оборудован инфракрасной сауной, душевыми кабинами, зоной для отдыха.

Туристический поезд №930/929 «Жемчужина Кавказа» следует по маршруту: Москва – Майкоп – Владикавказ – Грозный – Дербент – Нальчик – Москва (с возможностью посадки и высадки в Ростове-на-Дону).

В  ближайший рейс «отель на колёсах» отправится из Ростова 7 июня.

Во время путешествия туристы смогут увидеть:

  • Нихалойские водопады,
  • Хаджохскую теснину,
  • самую высокую гору России – Эльбрус,
  • мечеть «Гордость мусульман» в Шали,
  • цитадель Нарын-Кала в Дербенте,
  • Главный Кавказский хребет.

Расписание маршрута разработано таким образом, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его вместо гостиницы. Можно составить и свой уникальный маршрут.

Стоимость тура из донской столицы: купе – от 34 743 рублей, СВ – от 61 472 рублей, купе для инвалидов – от 14 462 рублей.

Билеты доступны на сайте РЖД.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге дан официальный старт работы туристического трамвая.

Фото РЖД

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

поезд РЖД туризм Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru