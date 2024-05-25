Из Ростова в Луганск запустят дополнительные автобусные рейсы

В целом по России установлены 13 дополнительных межрегиональных маршрутов автотранспорта, которые доставят пассажиров на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает Минтранс РФ.

Десять маршрутов соединят города ЛНР с Волгоградом, Мытищами, Ростовом-на-Дону, Москвой. Ещё три маршрута — города ДНР с Махачкалой и Москвой.

Оказание услуг проезда по этим маршрутам согласно действующему законодательству должно начаться не позднее 6 августа, — отмечается в сообщении.

Всего ФБУ «Росавтотранс» в реестре межрегиональных маршрутов регулярных перевозок зарегистрировано 114 маршрутов, проходящих через ДНР и 245 маршрутов — через ЛНР. Заявки на установление новых маршрутов рассматриваются регулярно, а по утверждённым заявкам от перевозчиков в течение 90 дней с момента их одобрения запускаются новые маршруты.

Таким образом налаживается транспортная связь между регионами и улучшается транспортная доступность населённых пунктов, — отметили в Минтрансе РФ.

Сейчас из Ростова в ЛНР можно попасть на автобусных рейсах, следующих до Луганска, Старобельска и Стаханова. Путь до Луганска займет около четырех часов, стоимость билета 1498 рублей. Отправление с Главного автовокзала.

Ранее мы сообщали, что открыто прямое автобусное сообщение между Ростовом и турецким Стамбулом.

Фото: ВК «Автовокзалы Ростовской области»