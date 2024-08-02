В июле в Ростовскую область было завезено более 32 тысяч импортного посадочного материала, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Саженцы оливы, тимьяна и других декоративных растений поступили из Италии.

«От посадочного материала были отобраны образцы и направлены на исследования в подведомственное Россельхознадзору учреждение для проведения исследований. По результатам экспертиз карантинные объекты не обнаружены», — рассказали в ведомстве.

Всего с начала нынешнего года на территорию донского региона завезли более 2,2 млн штук посадочного и свыше 600 тыс. тонн семенного материала.

Ранее мы рассказали, что азиатская саранча обнаружена на полях Ростовской области.

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