В июле в Ростовскую область было завезено более 32 тысяч импортного посадочного материала, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Саженцы оливы, тимьяна и других декоративных растений поступили из Италии.
«От посадочного материала были отобраны образцы и направлены на исследования в подведомственное Россельхознадзору учреждение для проведения исследований. По результатам экспертиз карантинные объекты не обнаружены», — рассказали в ведомстве.
Всего с начала нынешнего года на территорию донского региона завезли более 2,2 млн штук посадочного и свыше 600 тыс. тонн семенного материала.
Ранее мы рассказали, что азиатская саранча обнаружена на полях Ростовской области.
Фото 61.fsvps.gov.ru
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