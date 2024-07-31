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Азиатская саранча атакует поля Ростовской области

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В Приазовской природно-сельскохозяйственной зоне Ростовской области обнаружены взрослые особи азиатской перелетной саранчи, сообщает региональный Россельхозцентр.

Новости Ростовской области

Специалисты ведомства нашли живых и мертвых насекомых, которые могли появиться  в донском регионе в результате миграции.

«До конца лета сохранится вероятность миграций саранчовых вредителей с территории сопредельных регионов. Необходимо вести мониторинг их распространения, а при появлении скоплений саранчовых передавать информацию о них специалистам филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по Ростовской области», – пишет источник.

Специалисты рекомендуют обрабатывать засеянные участки земли инсектицидами утром или вечером, когда вредители мало активны.

Ранее мы рассказали, что на полях в Ростовской области могут появиться опасные вредители — гусеницы третьего поколения хлопковой совки.
 

Фото ФГБУ «Россельхозцентр» по РО

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новости Ростовская область саранча сельское хозяйство
Таганрогская правда
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