В Приазовской природно-сельскохозяйственной зоне Ростовской области обнаружены взрослые особи азиатской перелетной саранчи, сообщает региональный Россельхозцентр.

Специалисты ведомства нашли живых и мертвых насекомых, которые могли появиться в донском регионе в результате миграции.

«До конца лета сохранится вероятность миграций саранчовых вредителей с территории сопредельных регионов. Необходимо вести мониторинг их распространения, а при появлении скоплений саранчовых передавать информацию о них специалистам филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по Ростовской области», – пишет источник.

Специалисты рекомендуют обрабатывать засеянные участки земли инсектицидами утром или вечером, когда вредители мало активны.

Ранее мы рассказали, что на полях в Ростовской области могут появиться опасные вредители — гусеницы третьего поколения хлопковой совки.



Фото ФГБУ «Россельхозцентр» по РО